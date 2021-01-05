İstanbul Emniyeti: "Gözaltına alınanlar öğrenci değil"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili gözaltına alınan 16 kişinin dışarıdan gelen kişiler olduğunu açıkladı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması dün protesto edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü protesto gösteriyleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Güvenlik Şube Müdürlüğü basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan şahıslardan, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “Görevli Memura Mukavemet” suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı.
13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil
Konu ile ilgili çalışmalar devam ederken gözaltına alınan kişilerin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değil, dışarıdan sözde desteğe gelen kişiler olduğu ortaya çıktı.
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