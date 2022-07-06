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İstanbul Esenyurt'ta katliam! Bir aile yok oldu

İstanbul Esenyurt'ta dün korkunç bir olay yaşandı. Annesini ve kardeşlerini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak, bugün hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu olayla ilgili olarak yaşanan yeni gelişmede Ömer Orak'ın kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı. Ömer Orak'ın dayısı İsa Kuş "Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunu olmadan nasıl annesini öldürsün" dedi.

TÜRKİYE 06.07.2022, 13:55
İstanbul Esenyurt'ta katliam! Bir aile yok oldu

İstanbul Esenyurt'ta dün 23 yaşındaki Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Daha sonra Orak, silahla başına sıkıp intihar girişiminde bulundu. Bugün Orak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği, Ömer Orak'ın kuzenine mesaj göndererek "Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın" dediği ortaya çıktı.

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Hayatını kaybeden kız kardeş Esra Yamak

ANNESİ VE KARDEŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.

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BABASI DA İNTİHAR ETMİŞ

Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak olduğu belirtildi.

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AMCASININ OĞLUNA MESAJ GÖNDERMİŞ! 'BEN BUNLARI ÖLDÜRDÜM'

Nurten Orak'ın ağabeyi, İsa Kuş, yeğeninin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunlarıyla geçirdiğini anlattı. Kuş "23 yaşındaydı. 7-8 aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş. O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye gelmiş. Pazara gelmiş, annemi görüp öyle gideyim demiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunu olmadan nasıl annesini öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş, 'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın' demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi, sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir şey görmedik, mesaj göndermiş" diye konuştu.

'ÖNCE ANNESİ VE KARDEŞİNİ VURUYOR'

Akrabaları Bedrettin Akdeniz ise, "Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüreceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenazemiz var" dedi.

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