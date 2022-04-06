İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu, kaçak eşyalarla yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden gelen Gülçin T. ile havalimanında çalışan Kerem Can G., polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine takibe alındı.

Ekipler, gümrüklü alandan çıkış yaptıkları sırada şüpheli yolcu ve yanındaki çalışanı durdurarak bagajlarını aradı.

ELEKTRONİK CİHAZLARA EL KONULDU

Gülçin T'ye ait bagajlarda yapılan aramada; 600 adet elektronik kol saati, 232 adet elektronik sigara makinesi, 1 adet Iphone 13 Pro Max cep telefonu, 1 adet profesyonel kamera, 1 adet GoPro marka profesyonel kamera, 1 adet PlayStation 5, 2 adet PlayStation 5 oyun CD'si, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet Apple Watch kol saati ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Elektronik ürünlerle ilgili herhangi bir gümrük beyanının olmadığı anlaşılması üzerine şüpheliler ve ele geçirilen malzemeler adli makamlara sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, malzemelere el konuldu.