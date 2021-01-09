İstanbul için "sarı kod" uyarısı!
İstanbul Valiliği: Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalı.
TÜRKİYE 09.01.2021, 12:20
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Marmara Bölgesi’nde hafta sonu görülecek yağışların zaman zaman etkisini artırarak İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiği belirtildi.
Hafta sonu için meteoroloji uyarı kodunun "sarı" olduğu açıklandı.
Sarı uyarı kodu
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
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