İstanbul-İzmir otoyolunda araçlar çarpıştı: 5 ölü

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında feci bir trafik kazası meydana geldi.

Bedri Kebiç yönetimindeki araç ile Salih A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada Bedri Kebiç'in kullandığı araçta, Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.