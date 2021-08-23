İstanbul Maltepe'de orman yangını

İstanbul Maltepe Başıbüyük'te orman yangını çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

TÜRKİYE 23.08.2021, 13:45
İstanbul Maltepe'de orman yangını

Maltepe Başıbüyük'te ormanda bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler ağaçlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına 2 arazöz ve 6 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Bir helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kısa sürede söndürülürken soğutma çalışması sürüyor.

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