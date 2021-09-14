İlk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul kadısı tarafından yaptırılan camiye Kadı Hüsamettin ismi verildi. Daha sonra burada mezarı bulunan 18 sekbanın mezarlık alanı caminin haziresine eklenmesiyle 18 sekbanın isimi de camiye eklenmiş oldu. Uzun yıllar bu isimle bilinen camide 1755 yılında büyük bir yangın çıktı. Yangının ardından Çamaşırcı Hacı Mustafa isminde bir hayırsever camiyi tekrar onardı. Ve camiye onaran kişinin de adı eklenince ortaya İstanbul'un en uzun isimli camisi çıktı. Tam 8 kelimeden oluşan caminin ismini vatandaşlar söylemekte güçlük çekti.