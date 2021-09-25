İstanbul Yeniköy'de 2 kuru yük gemisi çarpıştı
İstanbul Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı. Bölgeye kurtarma römorkörleri yönlendirildi.
TÜRKİYE 25.09.2021, 09:13
Kocaeli'den Karadeniz Ereğli'ye giden 90 metre boyundaki Tahsin İmamoğlu adlı kuru yük gemisi ile Gemlik'ten Rusya'ya giden 128 metre boyundaki Rusich 10 adlı kuru yük gemisi Yeniköy önlerinde çarpıştı.
Kaza sonrası Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma botları ve römorkörleri bölgeye yönlendirildi.
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