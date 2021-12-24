İstanbul'da 16 yaşındaki kız, dördüncü kattan düştü
Kızın, kaldığı daireden düşme anı kameraya yansıdı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 24.12.2021, 13:01 24.12.2021, 13:31
İstanbul Zeytinburnu'nda kız çocuğu, binadan düşerek ağır yaralandı.
Dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki E.A, Beştelsiz Mahallesi 102. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katından düştü.
AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan E.A, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen E.A'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
DÜŞME ANI KAMERADA
Polis ekiplerinin olaya ilişkin soruşturması devam ediyor. Bu arada, E.A'nın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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