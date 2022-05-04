İstanbul’da 582 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
TÜRKİYE 04.05.2022, 12:43
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiği kaydedildi.
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