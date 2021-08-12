İstanbul’da 8 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda, 8 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da torbacı olarak da tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli olduğu belirlenen adresleri teknik ve fiziki takibe aldı.
28 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Saat 06.00'da, 8 ilçede önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyona; özel harekat polis, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri destek verdi. Baskınlarda 22 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyon anları kameraya yansıdı.
2 AYRI ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ
Öte yandan, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 2'nci katına ve Şişli Kuştepe Mahallesi Hudud Sokak'ta bulunan bir gecekondu olmak üzere 2 ayrı adrese de baskın düzenledi.
Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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