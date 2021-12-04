İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 04.12.2021, 09:18 04.12.2021, 09:19
İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 örgüt üyesi, gözaltına alındı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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