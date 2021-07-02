İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 02.07.2021, 12:20
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında yabancılarında da bulunduğu, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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