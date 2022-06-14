İstanbul’da 'Dızzolar' çetesi çökertildi

Kilometrelerce devam eden polis kovalamacası sonucunda Esenyurt ilçesindeki Akevler Mahallesi’ne gelen hırsızlar, bir araca çarptı.

Bir kişi ölümden döndü

Kaza sonrasında da durmayan şüphelilerin kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle cadde üzerinde bulunan bir pastaneye daldı.

Kahvaltı yapan bir vatandaş kıl payı ölümden dönerken, şüpheliler bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı.

Çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalanan ve “Dızzolar” çetesi olarak bilinen hırsızlar gözaltına alınırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

“15-20 bin TL’lik zarar oluştu”

Engin Toptaş, “Beyaz bir kamyonet polislerden kaçarken seyir halindeki arabaya çarptı. Daha sonrasında durmayarak kaçan şahıslar bizim dükkanımıza girdi. Bir arkadaşımız da dışarıda kahvaltı yapıyordu, şans eseri ona bir şey olmadı. Öğle arasında falan olsaydı yaralılar olabilirdi. Kazanın ardından da zaten kaçmaya başladılar. Polisler de onları kovalamaya başladı. Dükkanımızın kafe bölümünde 15-20 bin TL’lik zarar oluştu.” diye konuştu.