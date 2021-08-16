İstanbul’da ekmeğe bir yılda ikinci zam talep edildi

Artan maliyetler nedeniyle üreticinin fiyat zammı talebinden ekmek de nasibini aldı.

İstanbul’da en son mayıs ayında 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkan ekmeğe, yeni bir 50 kuruşluk zam yapılması gündeme geldi.

FIRINCILAR YÜZDE 25'LİK BİR ZAM DAHA İSTEDİ

Fırıncılar, bu ayki İTO Meclisi’ne yüzde 25’lik zam teklifini sundu.

İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, bu ay toplanan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi’nde halihazırda 2 TL’ye satılan 220 gram ekmeğin 2.5 TL’den satılmasını talep ettiklerini söyledi.

"MALİYETLERDEKİ ARTIŞA YETİŞEMİYORUZ"

Demir, ekmek fiyatlarında son 3 senede 6 kez tarife değişikliği yaşandığını aktardı ve şöyle devam etti:

“Bu az bir sayı değil, farkındayız. Ancak maliyetlerdeki durdurulamayan artışlar tarifelerdeki değişikliği de geçersiz kılıyor. 2020 Ocak’ta 103 TL’ye aldıkları unun 175 TL’ye yükseldiği. Kabaran elektrik ve doğalgaz faturaları da bizi çok zorluyor. Maliyetlerdeki artışa yetişemiyoruz. Bu yüzden sık sık tarife ister hale geldik. Keşke un fiyatlarını sabitleyebilseler.”

"UN FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HAD SAFHADA"

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise girdi maliyetlerinde ciddi bir zam furyası olduğuna işaret ederek “Özellikle un fiyatlarındaki artış had safhada. Şu an için herhangi bir zam talebimiz olmasa da bununla ilgili bir çalışmamız var. Yetkililerle görüşmek için altyapı oluşturuyoruz.” açıklamasını yaptı.