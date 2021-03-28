İstanbul'da Koreli terörü: Cinsel saldırı ve şantaj!

Ümraniye'de yaşayan Koreli bir yazar, iddiaya göre evini kendisi gibi Koreli olan genç kızla paylaştı. Bir süre sonra genç kıza tecavüz edip cinsel ilişkiyi videoya alan ve şantajda bulunan adam, bununla da yetinmedi. Tüylerini yakmakla tehdit ettiği genç kıza idrarını da içiren şahıs, ifadesinde genç kızın pek çok iddiasını doğruladı. Koreli yazar, 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜRKİYE 28.03.2021, 12:21 28.03.2021, 13:12
İstanbul'da Koreli terörü: Cinsel saldırı ve şantaj!

Güney Kore vatandaşı olan 22 yaşındaki K.Y. isimli genç kız, internette yazarlık yapan 44 yaşındaki W.L. isimli Güney Koreli olan adamla tanıştı. Tanıştıktan sonra Katar Doha'da buluşan ikili, birlikte yasal yollarla Türkiye'ye geldi ve birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre birlikte yaşadıkları süreçte W.L. isimli adam tarafından korkunç eziyetlere maruz kalan genç kız, en sonunda polise giderek şikayetçi oldu.

"TELEFON VE LAPTOPLA KAFAMA VURDU"

Sabah'ın haberine göre emniyette yaşadığı korkunç anları anlatan 22 yaşındaki K.Y. ifadesinde, birlikte kaldıkları süreçte 44 yaşındaki W.L.'nin kendisini darbettiğini, fakat kendisinin korktuğu ve dil bilmediği için o dönem şikayette bulunamadığını söyleyerek, "Biz Şamanizme inanıyoruz. Kendisi bana bir süre sonra öngörülerine dayanarak Kore'ye dönersem öleceğimi söyleyerek 'Kore'ye gidip öleceğine sen en iyisi burada kal, seni burada bavula koyup atsam kim bilecek, yurt dışında ölmeyeceğin için seni burada istediğim kadar dövebilirim' diye tehdit ettiği için yanından ayrılamadım. Sürekli beni darbederek telefon ve laptopla kafama vurdu." şeklinde konuştu.

"TÜYLERİMİ YAKMAKLA TEHDİT ETTİ"

Genç kız ifadesinin devamında "Kore'ye gidersem beni öldürteceğini söyleyerek bana cinsel istismarda bulundu. Çeşitli cinsel oyuncaklarla bana eziyetler yaptı. Beni vücudumdaki tüyleri yakmakla tehdit etti ve vücuduma sürekli çamaşır mandalları sıkıştırarak saatlerce mandalları çıkarmama izin vermedi ve tırnak kesme aletiyle derimi kanatarak bana işkenceler uyguladı. Beni yaklaşık 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi." sözleriyle yaşadığı korkunç eziyetleri anlattı.

"ZORLA İDRARINI İÇİRDİ"

İfadesine yaşadığı korku dolu anları anlatarak devam eden K.Y., "Bana '7 gün boyunca benim idrarımla çorba içeceksin.' diyerek zorla idrarını içirdi. Benimle zorla cinsel ilişkiye girerek videolarımı çekti ve videoları uygunsuz sitelere yüklemekle beni tehdit etti. Ayrıca beni fuhşa zorlayarak 'Ya sen fuhuş yapacaksın ya da Kore'den birilerine getirip onlara yaptıracaksın.' şeklinde sözler söyledi. Fakat ben yapmadım. Bana 'Sen neden yemek yiyorsun, yaşamanın bir anlamı yok.' diyerek beni aç bıraktı. Ev sahibimiz İsmail isimli şahsın yüzümdeki dayak izlerini görmesi sonucu bana yardım etmesi sayesinde buraya geldim." ifadelerini kullanarak W.L. isimli şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.

"VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRDÜĞÜMÜ KABUL EDİYORUM"

Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan 44 yaşındaki W.L. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli adam, "Ben roman yazarıyım. 31 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye geldim. Müşteki benden yazar olmayı öğrenmeyi istedi. Ben evliyim. Müştekinin beyanlarını kabul etmiyorum. Kendisini darbettiğimi kabul ediyorum. Sebebi ise benim yazdığım bir eseri çalarak başkalarına kendisi yazmış gibi göstermesidir. Hakaretler ettim ama ölümle tehdit etmedim. Vücudunun çeşitli yerlerinde sigara söndürdüğümü de kabul ediyorum. Bunun sebebi beni ciddiye almasını istememdir. Fakat sözümü dinlemediğinde kendisini balkona kilitlemedim." şeklinde konuşarak müştekinin Kore'ye dönmesini istediğini fakat genç kızın "En azından balkonda uyumama izin ver." dediğini iddia etti.

14 SUÇTAN TUTUKLANDI

Kore Konsolosluğu'ndan görevli birinin de yer aldığı sorgu sırasında şüpheli adamın ifadesinin ardından mahkeme, şüphelinin 'Hakaret', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Darp', 'Tehdit', 'İşkence', 'Eziyet', 'Ölümle tehdit', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kişisel verileri yayınlama', 'Şantaj', 'Suç uydurma', 'Fuhşa aracılık etme', 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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