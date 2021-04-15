İstanbul’da rekor vaka artışı!

Vaka sayıları 60 bine dayandı. Son 24 saatte tam 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı. Ve 279 kişi hayatını kaybetti. Bakın hatırlatalım birkaç önce sayılar vefat sayıları 50’lilere kadar inmişti. hastalığı ağır geçirenlerin sayısı da artıyor. 3 bin 018 oldu. 14 nisan korona virüs tablosu illere bakın nasıl yansıdı.



Haftalardır korona virüs rekoru kıran samsunda vaka sayıları azaldı. Son verilere göre en fazla artış Kırklareli ile istanbul da yaşandı.



100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritası güncellendi. Son rakamlara göre virüs yine birçok ilde artışa geçti.



Ankara her 100 bin kişi de 419 – İzmir ise oran 304 oldu. Kahramanmaraş’ta ise vaka sayıları birden yükselişe geçerek 210’ları gördü.



Vaka sayısı en az görülen illerin başında Şırnak geliyor. Rengi sarı Şırnağı Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin takip ediyor. Haritada renkleri turuncu.