İstanbul'da tahliye plan tatbikatı yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 Kasım Salı günü Kağıthane’de toplanma alanlarına ilişkin tahliye plan tatbikatı yapılacağını duyurdu.

TÜRKİYE 24.10.2020, 11:11 24.10.2020, 12:30
İstanbul'da tahliye plan tatbikatı yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afete hazırlık konusunda tatbikatların devam ettiğini, ülke genelinde 18 bin 642 acil durum toplanma alanının olduğunu belirterek, "3 Kasım Salı günü İstanbul'da toplanma alanlarına ilişkin bir tahliye plan tatbikatımız var. Bunu Kağıthane ilçesinde yapacağız." bilgisini verdi.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu #tahliye plan tatbikatı #tatbikat
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