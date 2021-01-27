İstanbul'da yön tabelası devrildi trafik kilitlendi!
TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası yola devrildi. Tabeladan kaçmak isteyen araçlar kaza yaparken trafikte aksama meydana geliyor.
TÜRKİYE 27.01.2021, 10:16 27.01.2021, 11:51
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle, TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda yön tabelası devrildi.
Yola devrilen tabeladan kaçmak isteyen üç araç kaza yaptı.
BAĞLANTI YOLUNDA TRAFİK ÇİLESİ
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Yön tabelasının kaldırılması için olay yerine itfaiye, polis ve vinç ekibi sevk edildi.
Devrilen tabela nedeniyle TEM-Hasdal Göktürk bağlantı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
2 SAATTE YOL KENARINA YAKLAŞTIRILDI
Yol tek şeritten kontrollü olarak verildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından tabela vinç yardımıyla yol kenarına yaklaştırıldı.
Tabelanın yoldan tamamen kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
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