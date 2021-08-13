İstanbul’da zincirleme kaza: Trafik allak bullak oldu
Kağıthane D-100 Karayolu'nda, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, Mecidiyeköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul D-100 Karayolu Mecidiyeköy yönünde, saat 14.30 sıralarında 34 CBB 99 plakalı otomobil sürücüsü önündeki araçları geçmek için sol şeride girmek istedi.
Sürücü, direksiyonu sola kırdığı sırada arkadan hızla gelen bir başka otomobille çarpışmamak için tekrar sağa doğru yöneldi.
ZİNCİRLEME KAZA
Bu sırada, orta şeritten gelen 41 ADR 186 plakalı hafif ticari araca çarpan otomobil, daha sonra 35 AUY 435 plakalı cipe vurdu.
Hafif ticari araç savrularak bariyere çarparken, zincirleme kazaya neden olan otomobil bir başka otomobile yandan vurarak sürüklemeye başladı.
Her iki otomobil bariyere çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ VE YOLCULAR YARA ALMADI
Aralarında 1.5 yaşında çocuğun da bulunduğu sürücü ve yolcular, zincirleme kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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