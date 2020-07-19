1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile tekrar cami statüsüne kavuştu. 86 yıl sonra asli hüviyetine kavuşan Ayasofya Camii Kebir'de ilk namaz için günler kalmışken, halısının nasıl olacağı ile ilgili ilk bilgiler de gelmeye başladı.

İşte Ayasofya Camii Kebir'in halısı;

Halı, turkuaz renk tonlamaları ve Ayasofya'nın iç mimarı tasarımına uygun desenleriyle dikkat çekiyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BUGÜN İNCELEMELERE BULUNMUŞTU

Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde Başkan Erdoğan incelemelerde bulunmuş. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etmişti.