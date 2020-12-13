İşte CHP'yi çürüten zihniyet!

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" sözleri üzerine eski CHP’li Sevigen'den açıklama geldi. Sevigen, "Bizler maalesef partiyi bu zihniyetten koruyamadık." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in "CHP içinde taciz, tecavüz vakaları oldu mu oldu, tabii ki olacak" sözleri hem partide hem kamuoyunda infiale neden oldu. Bazı siyasiler, Kadıgil'in skandal açıklamasına tepki gösterdi..

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis:

CHP'nin ilçe teşkilatlarında taciz vakaları yaşanmıştır. Bütün siyasi partilerin disiplin kurulları var. Böyle bir olay duyuldu ise derhal disipline gidilmelidir. Kurul tarafından da görevden alınmalar yapılmalıdır. Bu şahıslara sahip çıkılmamalıydı. CHP'nin tacize karşı aldığı tavır, bütün bayanları üzmüştür. Tacize, tecavüze ve şiddete karışanların mutlaka cezalandırılması gerekir. Bu çok sakıncalı ve yanlış bir tutum. Talihsizliktir. Esefle kınıyorum. Bizlerin sosyal dokusu çok değişti. Her şeyin müsebbibi iktidarmış gibi bir yaklaşım anlaşılamaz. Bunları halkımızın vicdanına sunuyorum..