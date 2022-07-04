İşten çıkarıldı, etrafa çekiçle saldırdı

İstanbul’un Kağıthane ilçesine bağlı Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta, saat 05.30 sıralarında iş yerlerine gelen vatandaşlar, sokaktaki 3 iş yeri ve park halindeki iki aracın camlarının kırılmış olduğunu fark etti.

Olayın kurşunlama olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis tarafından yapılan incelemede, olayın çekiçle gerçekleştirildiği belirlendi.

Kamera görüntüleri incelendi

Aramalar sonucunda, saldırıda kullanılan çekiç kaldırım kenarında bulundu. Mahalledeki iş yeri kameraları, ekipler tarafından mercek altına alındı.

İşten çıkarıldığı için araçlara ve camlara saldırdı

İncelemeler sonucunda çekiçli saldırıyı, çalıştığı kadın iç çamaşırı firmasından bir süre önce çıkarılan Adem Karaçimen (56) adlı kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Karaçimen, evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Karaçimen'in, ilk ifadesinde, çekiçle saldırdığı iş yerlerinden biri olan kadın iç giyim firmasından çıkarıldığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.