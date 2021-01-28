İstinat duvarları bir bir çöküyor! Nedeni hava şartları mı yoksa malzeme eksikliği mi?
İstinat duvarlarının çökmesi hava şartlarından dolayı mı yoksa müteahhitlerin inşaat sırasında yaptığı bir eksiklik mi var. Türkiye’de istinat duvarlarının çöküş haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.
TÜRKİYE 28.01.2021, 14:48
Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta bulunan bir apartmana ait istinat duvarı gece henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İstinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Bu görüntüler ise İzmir'in Beydağ ilçesinden sağanakla su seviyesi yükselen bir dereyi çevreleyen istinat duvarı yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana’da da Yine aynı manzara vardı. Adananın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir bina için kazılmış temel çukurundaki istinat duvarı çöktü.
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