İstinat duvarları bir bir çöküyor! Nedeni hava şartları mı yoksa malzeme eksikliği mi?

Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.



Cumhuriyet Mahallesi Leylak Sokak’ta bulunan bir apartmana ait istinat duvarı gece henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İstinat duvarı çöken apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.



Bu görüntüler ise İzmir'in Beydağ ilçesinden sağanakla su seviyesi yükselen bir dereyi çevreleyen istinat duvarı yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



Adana’da da Yine aynı manzara vardı. Adananın Kozan ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bir bina için kazılmış temel çukurundaki istinat duvarı çöktü.