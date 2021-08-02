İtfaiye erinden duygu dolu sözler

Azerbaycanlı itfaiye eri ''Bayrak bizim her şeyimiz!''

TÜRKİYE 02.08.2021, 22:11
İtfaiye erinden duygu dolu sözler

Bayrağımızın yanmasını engelleyen Azerbaycanlı İtfaiye eri Nail Gailov  "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.

#Azerbaycan #türkbayrağı #Yangın #AksuTV #AksuTVHaber
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