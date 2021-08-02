İtfaiye erinden duygu dolu sözler
Azerbaycanlı itfaiye eri ''Bayrak bizim her şeyimiz!''
TÜRKİYE 02.08.2021, 22:11
Bayrağımızın yanmasını engelleyen Azerbaycanlı İtfaiye eri Nail Gailov "Bayrak bizim her şeyimiz. Onu yanmaya bırakmayız. Türk halkını seviyoruz ve her zaman onların yanındayız. Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır." dedi.
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