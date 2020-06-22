İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu Türkiye'nin Libya temaslarını değerlendirdi!
İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu soruları yanıtladı
TÜRKİYE 22.06.2020, 09:33 22.06.2020, 09:49
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"OTOMOTİV VE TEKSTİL FİRMALARI AYAKTA TUTULMALI"
Tatlıoğlu, otomotiv ve tekstil sektörlerinin Türk ekonomisinin temel üretim motorları olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, Türkiye'nin Libya'ya yönelik temasları ve politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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