İYİ Parti Bursa Milletvekili Tatlıoğlu Türkiye'nin Libya temaslarını değerlendirdi!

"OTOMOTİV VE TEKSTİL FİRMALARI AYAKTA TUTULMALI"

Tatlıoğlu, otomotiv ve tekstil sektörlerinin Türk ekonomisinin temel üretim motorları olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tatlıoğlu, Türkiye'nin Libya'ya yönelik temasları ve politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.