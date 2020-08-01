İYİ Parti'de bayramlalma töreni gerçekleşti!

Bayramlaşma görüşmesinde İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler hazır bulundu.

Sezgin, AK Parti heyeti ile bayramlaşmada, şu anda Kovid-19 ile belirlenen zor dönemin atlatılarak, bayramların daha iyi ve alışılan koşullarda kutlanması temennisinde bulundu.

İYİ Parti heyeti, AK Parti'nin ardından CHP heyeti ile bayramlaştı.

Cesur, bu bayramın kurallar çerçevesinde yaşandığına işaret ederek, vatandaşları pandemiyle mücadele sürecinde bu kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.