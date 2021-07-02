İzmir'de 1 tona yakın kaçak tütün ele geçirildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar, Karabağlar ve Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi ve Buca İlçesi Yeşilbağlar Mahallesinde bulunan depolarda, kaçak makaron bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

KAÇAK TÜTÜN DEPOSUNA BASKIN

Harekete geçen ekiplerin önceden belirlenen adreslerdeki depolarda yaptığı aramalarda, 103 bin 680 adet bandrolsüz doldurulmuş makaron sigara, 3 milyon 530 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 966 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 118 paket bandrolsüz nargile tütünü, 65 kilogram kıyılmış açık tütün, 22 bin adet bandrolsüz sigara sarma kağıdı ve 86 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

3 GÖZALTI

Öte yandan, olaylarla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında, 5607 sayılı kanun gereğince yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.