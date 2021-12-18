İzmir'de 1750 litre kaçak içki ele geçirildi
İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki adrese düzenlenen operasyonda 1750 litre kaçak şarap ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
TÜRKİYE 18.12.2021, 13:05 18.12.2021, 16:15
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesinde B.H.Ö'nün kaçak şarap ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüpheliye ait iki adrese yapılan baskında variller içinde 1750 litre kaçak şarap ele geçirildi.
B.H.Ö. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.
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