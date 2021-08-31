İzmir'de 4 otomobil kazaya karıştı: 5 yaralı
İzmir'ın Karşıyaka ilçesinde, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 31.08.2021, 09:33
Kaza, saat 02.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi Anadolu Caddesi Bayraklı istikametinde meydana geldi.
Metehan Ö. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyir halinde ilerleyen Coşkun K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil park halinde bulunan otomobile ve kamyonete çarparak durabildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği aldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alına yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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