İzmir'de bir inşaat çöktü: 3 işçi yaralı
İzmir'in Buca ilçesindeki bir inşaatta, kolon patlaması sonrası yaşanan çökme sonucu biri ağır 3 işçi yaralandı.
TÜRKİYE 16.05.2022, 14:25
Buca Organize Sanayi Bölgesi 2/21 Sokak'taki bir inşaat alanında beton dökümü sırasında kolon patlaması nedeniyle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Mehmet Onat, İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Erol Tatlı ve Ergin Tatlı ise Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İşçilerden Onat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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