İzmir'de çok şiddetli deprem! İstanbul ve Marmara'da da hissedildi! Çöken binalar var

Son dakika haberi: Ege'de çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara'da da hissedilen deprem İstanbul'u da salladı.

Gelen son deprem haberinin ardından İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ŞİDDETLİ DEPREM SONRASI BİNALAR ÇÖKTÜ

İzmir'de yaşanan deprem İstanbul'da ciddi bir şekilde hissedildi. Merkez üssü Seferihisar olan depremde, sosyal medyaya düşen görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Şehirdeki bazı binalarda göçük meydana geldi. Çekilen görüntülerde bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği görüldü.

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger: "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız."

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Son dakika haberi:Kandilli Rasathanesi Ege'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.