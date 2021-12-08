İzmir'de doktora jiletle saldıran sanığa 18 yıl hapis

İki yıl önce ekim ayında, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'ne giden Bayram Kaynak, diz ağrısı şikayeti yüzünden asistan doktor Kadir Songür tarafından muayene edildi.

Doktor tarafından ilaç yazılan Bayram Kaynak, "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün." diyerek kurumdan ayrıldı.

GERİ GELİP JİLETLE SALDIRDI

Daha sonra tekrar hastaneye gelen Kaynak, bir anda Songür'ün odasına girip, yanındaki jiletle saldırdı. Kadir Songür kanlar içinde kalırken, ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Jiletin koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesiğe neden olduğu belirlendi.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI, HEYET KARARI BOZDU

Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kaynak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Kaynak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı, kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada 20 yıllık hapis kararına, 'bozma kararı' çıktı.

'AKLİ DENGE' RAPORU İSTENDİ

Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü, buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğu ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi.

Olay sonrası Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor ile bu hastaneden verilen rapor arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4'üncü İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

DOSYA TEKRAR YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Heyet, 13 ile 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayininin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM

Adli Tıp Genel Kurulu'ndan istenen rapor, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Raporda, sanığın yapılan muayenesinde cezai sorumluluğunu etkileyecek, kişide harekat ve şuur serbestisini ortadan kaldırıp, azaltacak derece akıl hastalığı ve zeka geriliğinin saptanmadığı belirtildi. Kaynak'ın, suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğuna karar verildi. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Kaynak için savcı, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçunun üst sınırından aldığı 20 yıllık hapis cezasının yeniden verilmesini istedi.

"DOKTOR KORUNMASAYDI BUGÜN HAYATTA OLMAYACAKTI"

Davanın karar duruşması, bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuklu sanık Kaynak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı duruşmada Songür'ün avukatlarına söz verdi.

Sanığın üst sınırdan ceza alması gerektiğini belirten avukat İsmail Yavuz, "Bu iş, dosya üzerinden karar vermeye benzemez. Olay yerinde bir infaz koruma memuru olmasaydı Kadir Songür bugün hayatta olmayacaktı. Doktor olan Kadir'in anne ve babası, bu olaydan sonra mesleği bıraktı. Sanığa ilk kararda olduğu gibi üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Avukat Mithat Kara ise "Yerel mahkeme olarak kararınızda direnin. Bu karar tüm basında yer alacak. Bu sorumluluk yerel mahkemenin değil, 4'üncü Ceza Dairesi'nin üzerinde kalsın." ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN: SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK

Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Karar önce son sözü sorulan sanık Kaynak, "Söylemek istediğim bir şey yok." dedi.

18 YIL HAPİS YATACAK

Konuşmaların ardından karar açıklandı.

Sanık Kaynak, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı karara, cezanın 20 yıl hapis olması gerektiği yönünde görüş bildiren mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyduğunu söyleyerek duruşmayı bitirdi.