İzmir'de eşini ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde madde bağımlısı şahıs, bir kişiyi yaraladıktan sonra evine giderek teslim olmamak için direndi.

Emir Sultan Mahallesi'nde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

YERDE HAREKETSİZ YATAN KİŞİYE RASTLANDI

Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin kafasına sert bir cisimle vurulduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını belirledi.

V.Ş. olduğu belirlenen kişi, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MADDE BAĞIMLISI ŞAHIS TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Olayla ilgili araştırma yapan ekipler, olayı, O.K. ile O.A'nın gerçekleştirdiğini, V.Ş'nin kafasına silahla vurup olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Ekipler, O.A'yı Levent Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldıktan sonra aynı mahallede oturan O.K'nin evine gitti.

Madde bağımlısı olan O.K,, polis ekiplerine direnip teslim olmamak için 4 yaşındaki kızı, 13 yaşındaki oğlu ve eşini bıçakla rehin aldı.

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI

Polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen O.K'nin eşi ve çocuklarını bırakmaması üzerine olay yerine özel harekat çağrıldı. Mahallede çok sayıda polis ekibi güvenlik önlemi aldı.

Tüm ikna çabalarına rağmen O.K'nin eşi ve çocuklarını bırakmaması üzerine, polis ekipleri karakola götürdükleri diğer şüpheli O.A'yı da adrese getirdi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

O.A'nın kapıda ikna konuşmaları yaptığı sırada bir anlık dalgınlıktan yararlanan özel harekat polisleri, eve girip şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Anne ve çocuklar, hiçbir zarar görmeden kurtarıldıktan sonra ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇOCUKLARDAN İKİSİ DEVLET KORUMASINDA

Gözaltına alınan 2 zanlı, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

O.K'nin 4 çocuğunun bulunduğu, 2'sinin devlet korumasında olduğu, eşinin de 3 aydır kadın sığınma evinde kaldığı ve eve birkaç gün önce döndüğü öğrenildi.