İzmir'de ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan 3 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.
TÜRKİYE 24.12.2021, 16:23
Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.
Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.
Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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