İzmir'de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.

MADDİ HASAR VAR

Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldiği öğrenildi. Camın kırılmasına atılan bir şişenin neden olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu da gelen haberler arasında.