İzmir'de Fenerbahçe otobüsüne taşlı saldırı
Göztepe maçı öncesi stada hareket eden takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldı.
TÜRKİYE 29.11.2021, 20:22
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de, takım otobüsü maçtan önce saldırıya uğradı.
MADDİ HASAR VAR
Sarı-lacivertlilerin takımın otobüsünün, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'na gidişte saldırıya uğradığı ve otobüste hasar meydana geldiği öğrenildi. Camın kırılmasına atılan bir şişenin neden olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcuların durumlarının iyi olduğu da gelen haberler arasında.
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