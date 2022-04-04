İzmir'de iki arkadaş arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
İzmir'in Konak ilçesinde iki arkadaş arasında bıçaklı kavga çıktı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybederken, şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
TÜRKİYE 04.04.2022, 09:20 04.04.2022, 09:27
Necati Bakırcı ve arkadaşı E.S. Atilla Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
İddiaya göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S. bıçakla Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bıçaklanan kişi kurtarılamadı
Ağır yaralanan Bakırcı, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Bakırcı'nın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
E.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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