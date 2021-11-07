İzmir'de komşusunu öldürüp, eşini yaralayan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde market işleten Cafer Sönmez, 5 Kasım'da saat 23.00 sıralarında iş yerini kapatıp, evine döndü.

EVİNDE EŞİNİ VE KOMŞUSUNU BAHÇEDE GÖRDÜ

Sönmez, 2 çocuğunun annesi Gülümser Sönmez ile otel işleten Burak Işık'ı evinin bahçesinde gördü. Pompalı tüfeğini alan Cafer Sönmez, eşi ile Burak Işık'a peş peşe ateş etti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Sönmez ve Işık kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 2 çocuk babası Burak Işık, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. Cafer Sönmez ise gözaltına alındı.

NAMUSUNU TEMİZLEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Sönmez'in, ilk ifadesinde eşi ve komşusundan bir süredir şüphelendiğini ve namusunu temizlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sönmez, tutuklandı. Gülümser Sönmez'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.