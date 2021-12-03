İzmir'de maddi yardım aldığı çiftin evini soydu

İzmir'in Güzelbahçe ilçesine bağlı Kahramandere Mahallesi'nde yaşayan Kadriye Atasoy ile emekli öğretmen eşi Necati Atasoy, evde oturdukları sırada zil çaldı.

Kapıyı açan Necati Atasoy, karşısında iş yerindeki temizlik işlerinde kendisine yardım eden ve daha önce maddi durumu kötü olduğu için birçok kez yardımda bulundukları Kemal K. (40) ile karşılaştı.

ADAMI YARALAYIP KARISINI BIÇAKLADI

Kemal K., Atasoy'a cep telefonunu iş yerinde unuttuğunu söyleyerek birlikte gidip alma teklifinde bulundu. Necati Atasoy'un 'Sabah alırız' yanıtı üzerine talihsiz adamı, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu sert bir cisimle bayıltan Kemal K., daha sonra eşinin yardımına koşan Kadriye Atasoy ile karşılaştı. Kadriye Atasoy ile boğuşan şüpheli, daha sonra kadını 5 bıçak darbesi ile yaraladı.

SALDIRGAN YAKALANIP TUTUKLANDI

Olayla ilgili şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Kemal K.'nin peşine düştü. Kemal K., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.