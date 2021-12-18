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İzmir'de maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 7 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

TÜRKİYE 18.12.2021, 22:30
İzmir'de maden ocağında göçük: 7 işçi dumandan etkilendi

İlçedeki bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 7 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

#İzmir #maden ocağı #Göçük
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