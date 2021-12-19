İzmir'de maden ocağında göçük
İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte dumandan etkilenen 22 işçi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
TÜRKİYE 19.12.2021, 00:09 19.12.2021, 00:15
Kınık'ta bir kömür ocağında meydana gelen göçüğün ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede göçük nedeniyle dumandan etkilenen 22 işçi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bakan Dönmez: Bütün işçilerimiz tahliye edildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaptığı açıklamada, "İzmir Kınık'taki maden ocağında meydana gelen kısmi göçükte yaralanan madenci kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımız yok. 22 madencimiz hafif yaralı, yaralılarımız bölge hastanelerinde tedavi altına alındı. Maden ocağındaki bütün işçilerimiz tahliye edildi. Madende güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerimiz koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.
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