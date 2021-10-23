İzmir'de mescide kaçan uyuşturucu satıcısı yakalandı

Polis kontrolünden kaçan şahıs, girdiği mescitte yakayı ele verdi. Namaz için toplanan cemaat ise yaşananları şaşkınlıkla izledi.

TÜRKİYE 23.10.2021, 21:37
İzmir'de mescide kaçan uyuşturucu satıcısı yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu satıcısının peşine düştü.

Dün saat 13.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan bir mescitte meydana gelen olayda, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri E.O. isimli şahsı kontrol etmek istedi.

MESCİDE GİRİP SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada E.O., polis ekiplerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bir mescide girerek cuma namazı kılan cemaatin arasına karışan şüpheli, polis ekiplerinden kaçamadı.

CEMAAT ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Kıskıvrak yakalanan E.O., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaat, yaşananları şaşkınlıkla izledi.

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