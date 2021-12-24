İzmir'de öğrenciye darp iddiasına soruşturma
İzmir'de, ilkokul öğrencisinin öğretmen tarafından darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı.
TÜRKİYE 24.12.2021, 21:03
İzmir'in Buca ilçesinde, 4. sınıfa giden çocuklarının öğretmeni tarafından darbedildiğini iddia eden aile, polise şikayette bulundu.
Ailenin şikayetçi olmasının ardından, öğrenten hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldı.
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