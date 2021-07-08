İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
TÜRKİYE 08.07.2021, 21:52
Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazöz sevk edildi.
Yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor
Yangına hava kararana kadar, havadan 1 amfibi uçak, 6 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Karadan ise 23 arazözle ekiplerin müdahalesi hala sürüyor.
Ekipler yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor.
Gökyüzünü duman kapladı
Bölgede yaşayan vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına yardım ediyor.
Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar uzak mesafeden görünebiliyor.
Tedbir amaçlı bölgedeki bazı hayvan çiftlikleri de boşaltıldı.
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