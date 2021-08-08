İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 8 ölü 9 yaralı

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından bir kötü haber de İzmir'den geldi.

Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, şarampole devrildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kınık'tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.