İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasından sonra bir kötü kazada İzmir'den geldi. Kemalpaşa ilçesinde servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ölü ve yaralılar var.
TÜRKİYE 08.08.2021, 20:09
15 kişinin yaşamını yitirdiği Balıkesir'deki kazanın ardından bir kötü haber daha geldi. İzmir'in Bergama ve Kınık ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Hamza Baba Türbesini ziyarete gelenleri taşıyan minibüs, dönüş yolunda uçuruma yuvarlandı.
Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VE ÖLÜ VAR
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Hamza Baba türbesini ziyaret edenleri taşıyan minibüs, İzmir dönüşünde Kemalpaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma burun üstü çakıldı.
İlk edinilen bilgilere göre, çok sayıda yaralının ve ölünün olduğu öğrenildi.
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