İzmir'de silahlı saldırı: 12 yaralı
İzmir'de 2 kişinin, husumetli oldukları aile üyelerine silahlı saldırısı sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 07.09.2021, 21:03
Güney Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle, 2 kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle aralarında bebek ve çocukların da olduğu kişilerin üzerine rastgele ateş etti.
Silahlı saldırı sonucu 1 yaşındaki F.Ç ile ikizler A.Ü ve R.Ü ile S.Ü., A.Ü., M.Ü., M.T., D.Ü., F.Ü., B.Ü., S.N.D. ve A.Ü. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.
Bir yaşındaki bebeğin kafası ve vücuduna 7 saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alındı.
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