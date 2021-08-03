İzmir'de söndürme çalışmalarında halk ekiplere destek oldu
Atatürk Mahallesi’nde etkili olan yangınlarda halk, söndürme çalışmalarına destek olabilmek için seferber oldu. Çalışmalara çocukların da destek verdiği görüldü.
TÜRKİYE 03.08.2021, 18:08
İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.
Alevlere 1 helikopter ve 8 arazöz ile müdahale edilirken, orman içi ve mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş destek verdi.
Bazı vatandaşlar yangına ağaç dalları ile müdahale ederken bazıları yangın söndürme hortumunu taşımada yardımcı oldu.
1 ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Bir inşaat firmasına ait mikser bölgeye gelip su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi.
Çalışmalar sırasında 1 orman işçisi dumandan etkilendi.
AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
İşçi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Vatandaşlar tarafından yangın söndürme ekiplerine su ve ayran dağıtıldı.
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