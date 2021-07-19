İzmir'de sürücü uyuya kaldı, hareket eden tır devrildi

İzmir'in Adatepe Mahallesi Barış Manço Ormanı yakınlarında, bir markete soda getiren Satılmış Sayar, iş yerinin sabah açılacak olmasından dolayı tırı park ederek uyudu.

42 ADH 58 plakalı tır, bir süre sonra freni boşaldığı için hareket etmeye başladı.

"MANEVRA YAPMAYA ÇALIŞTI.."

Son anda uyanan Sayar, tır ile manevra yapmaya çalıştı.

Ancak bu hamlesi sonuçsuz kalan Satılmış Sayar’ın tırı refüjü aşıp, demir bariyerlere çarparak, ormanlık alana yuvarlandı. Kazada, Sayar’ın ayağı kırıldı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Satılmış Sayar, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sayar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

"ŞOFÖRÜ UYANDIRMAYA ÇALIŞTIK"

Kazanın görgü tanığı Yaşar Genç, tırın park halindeyken birden hareket ettiğini, bağırarak şoförü uyandırmaya çalıştıklarını söyledi.