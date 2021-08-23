İzmir'de taksi tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Tıra arkadan çarpan taksi kaza sonucu hurdaya döndü. 1 yolcu hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı.
TÜRKİYE 23.08.2021, 09:11
İzmir-Çeşme otoyolu Balçova viyadüğü yakınlarında, Engin B. (43) idaresindeki 35 T 5623 plakalı taksi, önünde seyreden Selman A. (38) yönetimindeki 35 KC 1060 plakalı tırın dorse kısmına çarptı.
KAZAKİSTANLI YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada taksi sürücüsü araçta sıkışırken, yolcu konumundaki Kazakistan uyruklu Umıt A. (27) yaralandı, Dınara Utegenova (31) ise hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Umıt A. ve Engin B.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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